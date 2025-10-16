Сектор Газа
Радиостанция Судного дня 16 октября передала одно загадочное сообщение

Обложка © «Шедеврум»

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как Радио Судного дня, 16 октября снова вышла на связь и передала ещё одно загадочное сообщение.

В 13:32 по мск прозвучало слово РЯДОСПАЙ.

Радио Судного дня разразилось ГУЛОБОЛТом после заявления Трампа о завершении войны

Радиостанция УВБ-76 ведёт вещание с 1970-х годов, однако никто точно не знает о её подназначении. Её деятельность традиционно связывают с вооружёнными силами, а «фанаты жужжалки», следящие за эфирами, часто соотносят передаваемые шифровки с текущими событиями в мире. Накануне Радио Судного дня вышло на связь со словом «измождение».

