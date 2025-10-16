Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал генсека НАТО Марка Рютте принести извинения за критические слова в адрес российских военных моряков и пилотов. В интервью газете «Взгляд» парламентарий, ссылаясь на Воланда из «Мастера и Маргариты», подчеркнул, что люди «иногда внезапно смертны».

«Я бы посоветовал Марку Рютте извиниться за свои слова о том, что «русские пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь». А то ведь человек «иногда внезапно смертен», как сказал булгаковский персонаж «Мастера и Маргариты» Воланд», — сказал Колесник.

Депутат уверен, что российские военные способны продемонстрировать свою силу и убедить Рютте, причём посредством реальных действий. Парламентарий также сослался на прошлый опыт НАТО в военных конфликтах, отметив успехи против стран с минимальной обороноспособностью, таких как Гренада, и трудности в противостоянии с более сильными армиями, например, Вьетнама или Афганистана. По его словам, в таких случаях НАТО оказывалось вынуждено отступать.

Напомним, ранее Рютте оскорбительно высказался о военных возможностях России, её пилотах и моряках. Он считает, что наши «пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей — бросать якорь».