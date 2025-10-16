Олимпийский чемпион Устюгов стал отцом в третий раз

Известный российский лыжник Сергей Устюгов стал отцом в третий раз. Как сообщила его супруга Елена в своём Telegram-канале,16 октября она родила девочку.

Параметры новорожденной Устюговых. Фото © Telegram / _sobolysha_

«Тем временем на свет появилась новая жизнь, наша жизнь», — написала Елена.

Супруги уже воспитывают двоих детей: 17 января 2020 года родилась дочь Кира, а 10 апреля 2022-го — сын Сергей.

Сергей Устюгов — один из самых титулованных российских лыжников: олимпийский чемпион 2022 года, двукратный чемпион мира 2017 года, обладатель Кубка мира и победитель престижной многодневки «Тур де Ски». Спортсмен успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных дисциплинах, демонстрируя универсальность высшего класса.

