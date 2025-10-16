Сектор Газа
16 октября, 11:54

Мальчик из мема «Мама, вызывай такси!» оказался болен, его семья готовит иски к блогерам

Обложка © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nsk_life

Семья мальчика из Тобольска, ставшего невольным героем вирусного мема «Мама, вызывай такси!», намерена подать в суд на тех, кто использует образ ребёнка в коммерческих целях без разрешения. Как выяснил телеграм-канал Baza, за внешней комичностью ситуации скрывается серьёзная медицинская проблема — у подростка Жени диагностирована лёгкая степень расстройства аутистического спектра.

По словам сестры мальчика, инцидент произошёл в общественном транспорте, где ребёнок вёл себя беспокойно из-за особенностей своего развития. Конфликт с кондуктором и водителем, завершившийся высадкой семьи из автобуса, был заснят случайным очевидцем и получил широкое распространение в интернете. После этого изображения Жени начали активно использоваться предпринимателями и блогерами для продвижения различных товаров и услуг. Параллельно семья столкнулась с травлей в интернете, где подростка подвергали унизительным оскорблениям и несправедливой критике.

«Нам очень больно видеть, как люди оскорбляют Женю. Он особенный ребёнок, и он не заслуживает такого отношения. Мы никогда не давали согласия на использование образа моего брата в рекламе. И считаем, что это аморально и бесчеловечно», — говорит сестра мальчика.

Напомним, что одна из тех, кто использовала мем, стала певица Светлана Лобода. Кадр был промо для её новой композиции. Украинцы обвинили исполнительницу в хайпе на больном ребёнке. Артистка попыталась оправдаться, заявляя, что не знала об особенностях мальчика и пыталась его поддержать.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Общество
