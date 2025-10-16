На Сахалине спасатели ищут рыбака, которого унесло в море на вёсельной лодке

Спасательные службы Сахалинской области проводят поисковую операцию в акватории Охотского моря, где в Поронайском районе был унесён в открытое море на вёсельной лодке 40-летний мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Мужчину унесло на лодке в море в Поронайском районе. Его ищут», — подтвердили в ГУ МЧС.

По информации Сахалинского поисково-спасательного отряда «СОВА», инцидент произошёл 15 октября около 19:00 вечера недалеко от озера Невского, когда плавсредство с Александром Зыковым начало стремительно удаляться от берега.

Для организации поисков передано детальное описание пропавшего: мужчина ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, с очень короткими тёмно-русыми волосами. Его отличительными особенностями являются шишка на лбу и металлические протезы на передних зубах. В момент исчезновения он был одет в светлый камуфляжный костюм, чёрную вязаную шапку, тёмные вязаные носки и зелёные сапоги от рыбацкого комплекта. При себе у него имелись рация и налобный фонарик, что может помочь в организации поисковых работ.

Ранее сообщалось, что спасательная операция развернулась в Татарстане после крушения моторной лодки на реке Кама. Сообщается, что судно с пятью пассажирами перевернулось, и трое из них остаются пропавшими. МЧС по региону информирует, что сигнал о происшествии поступил вечером 11 октября. Две женщины, находившиеся на борту, смогли добраться до суши самостоятельно. Поиски остальных продолжаются.