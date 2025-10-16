Стилист объяснил, как носить меховую кубанку, чтобы не выглядеть «бабусей»

В России резко вырос спрос на меховые кубанки — те самые шапки, которые были популярны в 90-е. О том, почему этот головной убор снова вошёл в моду и как его правильно носить, рассказал стилист Михаил Ковшов для «Вечерней Москвы».

Стилист объяснил, что сейчас в принципе модно носить вещи в ретро-стиле, особенно меховые. Ему кажется, что это не просто веяние моды, а тренд на более осознанное потребление и интерес к славянскому стилю.

«Это тренд на осознанное потребление и славянский стиль, который отсылает к нашим корням и подчёркивает русскую идентичность», — рассказал стилист.

Главный совет от эксперта — не надевать кубанку с другими старомодными вещами, иначе будете выглядеть так, как будто попали в прошлое. Вместо этого шапку лучше комбинировать с чем-то современным: с пальто нового кроя, объёмной курткой или кожаной одеждой. Так образ будет выглядеть стильно и уместно.

Важно следить за всем своим видом, добавил стилист. Если у вас модная стрижка и современная одежда, то кубанка станет интересной изюминкой. Но если надеть её со старой шубой и причёской из 80-х, получится просто нелепо.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянки ринулись скупать шапки, как у Нади из «Иронии судьбы». Продавцы отмечают рост популярности такого товара и ставят минимальную сумму за настоящий мех кубанки в районе шести тысяч рублей.