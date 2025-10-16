«Теплее вместе»: Роберт Де Ниро и Аль Пачино впервые снялись вместе в рекламе

Всемирно известные актёры Аль Пачино и Роберт Де Ниро впервые снялись вместе в рекламной кампании бренда Moncler под названием «Warmer Together» («Теплее вместе»). Эта кампания, призванная подчеркнуть дружбу, связь и человеческое тепло, демонстрирует звёзд в зимней коллекции модного дома, создавая атмосферу доверия и близости.

Аль Пачино и Де Ниро снялись вместе в проекте модной компании. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moncler

Де Ниро в ролике говорит о том, что истинное тепло исходит изнутри, а Пачино добавляет, что дружба — это высшая ценность, основанная на доверии и взаимопонимании.

Глава Moncler Ремо Руффини подчеркнул, что для бренда тепло — это не только одежда для холодов, но и глубокие ценности: любовь и единство. Эти принципы лежат в основе деятельности компании на протяжении более 70 лет. Он отметил, что история дружбы Аль Пачино и Роберта Де Ниро является ярким примером этих ценностей, олицетворяя привязанность, человечность и силу совместного пребывания.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moncler

Напомним, что Пачино и Де Ниро ранее сотрудничали в таких известных фильмах, как «Ирландец» (2019), «Право на убийство» (2008), «Схватка» (1995) и «Крестный отец-2» (1974).

Ранее сообщалось, что Роберт Де Ниро получил почётную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Почётную награду артисту передал Леонардо Ди Каприо. Они вместе снимались в драме «Убийцы цветочной луны», вышедшей в 2023 году.