Путин: Ломка мировой энергетики вызвана давлением Запада

Искусственное разрушение мировой энергетической архитектуры происходит из-за агрессивного давления западных стран. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Мы сталкиваемся и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит. Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей», — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что в целом перенастройка энергетических связей носит объективный характер, поскольку растут новые центры экономического развития.

Тем временем вице-премьер Александр Новак в рамках Российской энергетической недели констатировал сохранение высокого глобального спроса на российские энергоресурсы. Чиновник подчеркнул, что страна будет последовательно наращивать сотрудничество с дружественными государствами в области энергопоставок, адаптируя логистические цепочки к новым экономическим реалиям.