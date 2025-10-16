Путин призвал к созданию энергетического суверенитета России

Необходимо сформировать национальный энергетический суверенитет России, предполагающий полный цикл технологической независимости от добычи ресурсов до транспортировки готовой продукции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Нужно активно менять статус стран-производителей энергоресурсов от покупателей оборудования к статусу технологических лидеров, формировать на национальном уровне полноценный энергетический суверенитет, от добычи и переработки ресурсов до транспортировки готовой продукции», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин на Российской энергетической неделе озвучил прогноз по добыче нефти на 2025 год в объёме около 510 млн тонн, что всего на 1% ниже показателей предыдущего периода. Глава государства подчеркнул, что Россия сохраняет статус одного из мировых лидеров нефтедобычи, несмотря на применение в отношении страны механизмов недобросовестной конкуренции.