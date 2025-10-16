В сардинах из «Глобуса» обнаружили превышение токсичного мышьяка
Специалисты Роскачества обнаружили повышенное содержание токсичного мышьяка в сардинах торговой марки «Вкусные консервы» из сети магазинов «Глобус». Проведённое исследование показало, что уровень общего мышьяка в продукте составляет 7,7 мг/кг, что превышает установленный норматив в 5 мг/кг. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
В ходе масштабного теста, охватившего 19 торговых марок консервированных сардин, были подведены итоги проверки. Несмотря на выявленное превышение мышьяка, в исследованных образцах не обнаружено нарушений по микробиологическим показателям и содержанию других токсических элементов, таких как кадмий, свинец, ртуть и гистамин.
Ранее Life.ru писал, что в популярном БАДе «Барбарис комплекс» было обнаружено десятикратное превышение безопасной дозы берберина — активного вещества, входящего в его состав. Роспотребнадзор уже обратил внимание на данное нарушение, объявив компании-производителю предостережение.
