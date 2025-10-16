ГД предложила меры по контролю за пальмовым маслом в пищевой продукции

Госдума приняла проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить использование пальмового масла в производстве продуктов питания, в том числе предназначенных для детей, а также усилить контроль за качеством молочной и мясной продукции. Помимо этого, предлагается разработка программ по развитию молочного и мясного животноводства в России.

«Видим, что на рынок пальмовое масло поступает всё в больших объёмах. Его используют для приготовления пищевых продуктов, которые потребляют дети. Это и мороженое, и конфеты. Предлагая свои решения, мы исходим из того, что производимая в стране продукция должна быть безопасна», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Проект обращения, внесённый комитетом Госдумы по защите семьи и детства, предлагает правительству рассмотреть введение акцизов и повышение таможенной пошлины на пальмовое масло. Депутаты также предлагают создать единую платформу для мониторинга технологических процессов при производстве продуктов с использованием пальмового масла и усилить ответственность за введение потребителей в заблуждение, в том числе при снижении содержания белка или замене молочных жиров.

Ранее стало известно, что пальмовое масло добавляется во многие продукты и является одним из самых противоречивых ингредиентов в современной диетологии. Его получают из мякоти плодов масличной пальмы и используют в половине товаров на полках магазинов, включая детское питание и косметику. Замена трансжиров пальмовым маслом снижает риск развития ишемической болезни сердца на 18%, а также масло является источником энергии и содержит пальмитиновую кислоту.