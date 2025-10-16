Иосиф Пригожин считает, что Валерии могут грозить проблемы из-за «Грэмми»

Продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением о том, что песня его жены Валерии, «Исцелю», оказалась в лонг-листе «Грэмми». Он подчеркнул, что команда артистки морально готова к любым сложностям и негативным реакциям со стороны недоброжелателей.

В разговоре с журналистами Пригожин высоко оценил композицию, выделив её новаторскую аранжировку и самобытное вокальное исполнение. Вместе с тем, он выразил обеспокоенность потенциальными негативными последствиями. Продюсер предположил возможность появления анонимных угроз и провокационных действий, однако заверил, что коллектив подготовлен к возможным трудностям и враждебному отношению.

Пригожин также отметил, что сложившаяся обстановка усугубляется текущим восприятием российского контента на Западе.

Информация о попадании песни «Исцелю» в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми» появилась днём 15 октября. Следующий критически важный шаг — голосование членов Американской академии звукозаписи, по результатам которого будут определены финалисты этой авторитетной премии. Список номинантов будет объявлен 7 ноября, а церемония награждения состоится 1 февраля 2026 года. В случае победы Валерия станет первой российской певицей, получившей эту престижную награду.