Отпуск обернулся трагедией: Ростовского врача-эндокринолога и её супруга застрелили в Армении

Ростовский эндокринолог и её муж стали жертвами двойного убийства в Армении. Супругов расстреляли из охотничьего ружья при попытке ограбления. Как сообщает SHOT, перед этим преступник совершил ещё одно убийство, расстреляв другую семейную пару на морковном поле.

Марина Айрапетян и её супруг. Фото © VK / КЛИНИКА ДАВИНЧИ / SHOT

Отпуск в Армении обернулся для 44-летней Марины Айрапетян и её 46-летнего мужа ужасной трагедией. Во время поездки на автомобиле Audi по полевой дороге близ села Зовашен Котайкской области, пара остановилась у беседки. В этот момент на них напал неизвестный, который потребовал отдать ключи от машины. Получив отказ, нападавший достал ружьё и расстрелял супругов. Тела убитых он оставил на месте преступления, а сам скрылся на их автомобиле.

О пропаже Марины и ее мужа стало известно родственникам лишь через сутки, после чего они обратились в полицию. Преступник, 61-летний мужчина, был задержан позднее. По словам очевидцев, его нашли в той же Audi, с оружием при себе. Установлено, что перед нападением на россиян он совершил ещё одно убийство, расстреляв пару из села Арамус. Тела погибших россиян были доставлены в Ростов-на-Дону.

Марина Айрапетян была известным врачом-эндокринологом и специалистом УЗИ в ростовской клинике «Давинчи», имея 21 год стажа и занимая призовое место в областном рейтинге специалистов. У пары осталась 15-летняя дочь.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 19-летний маньяк убил одноклассника ножом и молотком. В экстренные службы он позвонил сам и чётко назвал квартиру и даже пароли от домофона.