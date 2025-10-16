Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 12:22

«Инфекционная нечисть»: Врач раскрыл, почему девушка после яичницы заболела сальмонеллёзом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maurotoro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maurotoro

Причиной заражения россиянки сальмонеллёзом после употребления глазуньи стали недожаренные яйца. Такую информацию изданию «Постньюс» предоставил врач-инфекционист Владимир Никифоров.

Специалист пояснил, что правильно приготовленное блюдо не могло стать причиной инфекционного заболевания, поскольку патогенные микроорганизмы погибают при термической обработке. Он подчеркнул принципиальную разницу между пищевым отравлением и сальмонеллёзом, который является инфекционным заболеванием с характерной симптоматикой. По словам Никифорова, именно недостаточная прожаренность яиц привела к развитию у пациентки характерных симптомов в виде диареи и рвоты.

«У меня вопросы к этой яичнице. Всякая инфекционная нечисть совершенно не терпит высоких температур, которые используются при кулинарной обработке», — сказал эксперт.

Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов для профилактики иерсиниоза
Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов для профилактики иерсиниоза

Напомним, что девушка приготовила яичницу на завтрак и была госпитализирована с диагнозом сальмонеллёз. Оказалось, что после приёма пищи у неё поднялась температура до 39, упало давление, появились слабость, диарея и рвота. Россиянка всё ещё находится в больнице и постепенно идёт на поправку.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar