«Инфекционная нечисть»: Врач раскрыл, почему девушка после яичницы заболела сальмонеллёзом

Причиной заражения россиянки сальмонеллёзом после употребления глазуньи стали недожаренные яйца. Такую информацию изданию «Постньюс» предоставил врач-инфекционист Владимир Никифоров.

Специалист пояснил, что правильно приготовленное блюдо не могло стать причиной инфекционного заболевания, поскольку патогенные микроорганизмы погибают при термической обработке. Он подчеркнул принципиальную разницу между пищевым отравлением и сальмонеллёзом, который является инфекционным заболеванием с характерной симптоматикой. По словам Никифорова, именно недостаточная прожаренность яиц привела к развитию у пациентки характерных симптомов в виде диареи и рвоты.

«У меня вопросы к этой яичнице. Всякая инфекционная нечисть совершенно не терпит высоких температур, которые используются при кулинарной обработке», — сказал эксперт.

Напомним, что девушка приготовила яичницу на завтрак и была госпитализирована с диагнозом сальмонеллёз. Оказалось, что после приёма пищи у неё поднялась температура до 39, упало давление, появились слабость, диарея и рвота. Россиянка всё ещё находится в больнице и постепенно идёт на поправку.