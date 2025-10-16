Расширение списка опасных пород не снизит числа нападений. Общественник объяснил почему

Расширение перечня потенциально опасных пород собак не приведёт к снижению числа нападений на людей, но может создать необоснованные трудности для добросовестных владельцев животных. Такое мнение в беседе с изданием «Постньюс» высказал общественный деятель Артур Каримов, комментируя готовящиеся поправки в законодательство о содержании домашних питомцев.

«Вносить в чёрный список массовые и служебные породы вроде овчарок, алабаев, хаски или лабрадоров — значит фактически создавать барьер для миллионов ответственных собаководов, в том числе тех, кто работает в силовых структурах и спасательных службах», — подчеркнул Каримов.

Эксперт отметил, что агрессивное поведение животных обусловлено прежде всего безответственным отношением владельцев и недостатком воспитания, а не принадлежностью к конкретной породе.

В качестве альтернативы Каримов предложил перейти к объективным ростовым и весовым критериям оценки потенциальной опасности животных, а также усилить персональную ответственность владельцев за действия своих питомцев. По его словам, такой подход позволит учитывать реальные физические параметры собаки, а не её породную принадлежность.

Общественный деятель добавил, что закон должен в первую очередь защищать граждан, но при этом не наказывать тех владельцев, которые добросовестно занимаются воспитанием и содержанием своих животных.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предлагают внести изменения в законодательство, регулирующее содержание собак. В частности, планировалось расширить список пород, представляющих потенциальную опасность, и ввести ограничения на выгул крупных собак определёнными категориями граждан (детьми, недееспособными лицами и людьми в состоянии алкогольного опьянения). Действующий перечень опасных пород был утверждён в 2019 году.