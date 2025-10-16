Путин: Энергокомпании не должны перекладывать затраты на потребителей

Энергетические компании не должны компенсировать затраты на устранение энергодефицита за счёт повышения тарифов для населения и бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«У нас отмечаются локальные дефициты электроэнергии — прежде всего в районах, где строятся крупные индустриальные, транспортные, логистические проекты. Нужно покрывать этот дефицит за счёт развития электросетей, обновления генерирующего оборудования и ввода в строй новых электростанций. При этом затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей», — подчеркнул глава государства.

Путин поручил правительству проработать более гибкие механизмы финансирования таких проектов — включая нормативные изменения, управление спросом на электроэнергию и поддержку инвестиций в топливно-энергетический комплекс. По его словам, предложения будут рассмотрены на отдельном совещании в ближайшее время.

Президент также отметил, что повышение роли электроэнергетики — одна из ключевых мировых тенденций: в ближайшие 25 лет выработка электроэнергии в мире, по оценкам экспертов, удвоится, причём 85% роста придётся на страны глобального Юга.

«Российская энергосистема — одна из крупнейших в мире. Установленная мощность наших объектов генерации достигает почти 270 гигаватт, и этот огромный комплекс работает стабильно и чётко», — добавил Путин.