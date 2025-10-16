В зоне СВО показали УАЗик «Судного дня» с «царь-мангалом»

Российские военнослужащие продолжают модернизировать технику в зоне специальной военной операции, оснащая её самодельными защитными конструкциями — так называемыми «мангалами». На этот раз в сети появилось видео внедорожника УАЗ-3151, полностью укрытого массивным металлическим каркасом. Об этом пишет «Российская газета».

На кадрах видно, что автомобиль окружён сплошной защитной сеткой, укреплённой резиновыми экранами и стальным каркасом. Такая конструкция получила в сети название «царь-мангал».

По мнению специалистов, подобные решения способны частично ослабить воздействие кумулятивной струи боевой части FPV-дронов, а также затруднить их наведение. Кроме того, модернизированный УАЗ оснащён системой радиоэлектронной борьбы, которая подавляет каналы управления беспилотников.

Подобные доработки уже стали привычными в зоне конфликта — бойцы адаптируют технику под реальные угрозы, создавая защиту от ударов дронов, кассетных боеприпасов и атак сверху.