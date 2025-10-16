Признание гагаузского народа коренным на Украине будет актом справедливости. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что в стране проживает примерно 130 национальных сообществ. Глава внешнеполитического ведомства назвал гагаузов важным мостиком, связывающим Украину с тюркским миром. По его словам, Киеву близка позиция Европейского союза, выраженная в лозунге о единстве в многообразии. В своём заявлении министр также затронул тему отношений с РФ. Он обвинил российскую сторону в посягательстве на самобытность всех народных сообществ Украины.

При этом глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась из-под ареста к президенту России Владимиру Путину. Она выразила признательность Москве за помощь и внимание к автономии. По её словам, Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает поддержку, которую продолжает оказывать Россия. Это не только гуманитарные и социальные проекты, но и моральная опора для народа.