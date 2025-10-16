Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 12:45

В МИД Украины предложили признать гагаузов коренным народом Незалежной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Признание гагаузского народа коренным на Украине будет актом справедливости. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что в стране проживает примерно 130 национальных сообществ. Глава внешнеполитического ведомства назвал гагаузов важным мостиком, связывающим Украину с тюркским миром. По его словам, Киеву близка позиция Европейского союза, выраженная в лозунге о единстве в многообразии. В своём заявлении министр также затронул тему отношений с РФ. Он обвинил российскую сторону в посягательстве на самобытность всех народных сообществ Украины.

В Румынии призвали сделать Приднестровье «второй Гагаузией» в составе Молдавии
В Румынии призвали сделать Приднестровье «второй Гагаузией» в составе Молдавии

При этом глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась из-под ареста к президенту России Владимиру Путину. Она выразила признательность Москве за помощь и внимание к автономии. По её словам, Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает поддержку, которую продолжает оказывать Россия. Это не только гуманитарные и социальные проекты, но и моральная опора для народа.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Гагаузия
  • Украина
  • Андрей Сибига
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar