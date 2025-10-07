Глава Гагаузии Евгения Гуцул, осуждённая в Молдавии по делу о финансировании запрещённой партии «Шор», передала президенту России Владимиру Путину поздравление через адвокатов.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале политика, Гуцул выразила признательность Москве за помощь и внимание к автономии:

«Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает ту поддержку, которую Россия оказывала и продолжает оказывать нашей автономии. Это не только гуманитарные и социальные проекты, но и моральная опора для наших людей».

Она пожелала Путину здоровья, мудрости и энергии, подчеркнув, что Россия остаётся «щитом и опорой для миллионов людей, верящих в справедливость».

В августе суд в Кишинёве приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в незаконном финансировании партии «Шор». Политик назвала приговор «политической расправой» и обвинила президента Майю Санду в репрессиях против оппозиции.

Гуцул была избрана главой Гагаузии в 2023 году, несмотря на противодействие молдавских властей. После её победы Кишинёв ограничил финансирование автономии и усилил контроль за её внешними контактами — в том числе с Россией, которую в регионе традиционно считают ключевым союзником.