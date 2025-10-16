Десятки журналистов покинули Пентагон из-за новых ограничений Хегсета

Десятки американских журналистов приняли коллективное решение сдать свои аккредитационные пропуска и покинуть здание Пентагона в знак протеста против новых ограничений для прессы, введённых главой военного ведомства США Питом Хегсетом. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

«Десятки репортёров сдали пропуска и покинули Пентагон в среду, не согласившись на введённые правительством ограничения на их работу, что ещё больше отдалило журналистов, освещающих деятельность американских вооружённых сил, от центра их власти», — передаёт AP.

Новые правила, которые администрация называет «здравым смыслом», позволяют высылать журналистов за попытки опубликовать любую информацию — включая несекретную — без предварительного одобрения со стороны министра обороны.

Акция протеста приобрела символический характер: около 40-50 репортёров организованно покинули здание в 16:00 по восточному времени, вынеся свои личные вещи и офисное оборудование. Как отметила работающая в Пентагоне с 2007 года журналистка The Atlantic Нэнси Юссеф, это решение было одновременно печальным и вызывающим гордость за профессиональное сообщество.

При этом новостные организации пообещали продолжить освещение деятельности военного ведомства независимо от введённых ограничений. Президент США Дональд Трамп публично поддержал политику Хегсета, заявив, что пресса «очень лжива» и подрывает мировую стабильность.

Ранее американская газета The New York Times отказалась принять новые правила аккредитации, установленные Министерством обороны США. По словам главы вашингтонского бюро Ричарда Стивенсона, причиной стало опасение преследования журналистов за сбор информации, необходимой для новостей, что, по мнению газеты, нарушает Первую поправку к Конституции США.