Новак: Россия должна обеспечить себя запасами нефти на полвека, а газа — на 70 лет

Россия ставит перед собой задачу поддерживать устойчивый уровень собственных запасов энергоресурсов на десятилетия вперёд. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Мы должны обеспечивать своевременную геологоразведку и вовлечение в разработку новых регионов. Ставится задача иметь обеспеченность нефтью на 50 лет, газом — не менее чем на 70 лет, и углём — минимум на 100 лет. Хотя сегодня эти показатели гораздо выше», — сказал Новак.

По его словам, эти параметры заложены в проект Энергетической стратегии России до 2050 года. Вице-премьер подчеркнул, что стабильная ресурсная база — ключевое условие энергетической безопасности страны и её роли как одного из крупнейших поставщиков энергоресурсов в мире.

Недра России: справка

Россия традиционно входит в число мировых лидеров по объёмам разведанных запасов энергоресурсов. По данным Минэнерго, страна занимает первое место в мире по запасам природного газа, второе — по углю и шестое — по нефти.

Сегодня доказанные запасы газа оцениваются более чем в 37 трлн кубометров, нефти — около 14 млрд тонн, угля — свыше 160 млрд тонн. Эти объёмы позволяют стране сохранять статус одного из крупнейших экспортёров энергоресурсов и обеспечивать внутренние потребности на десятилетия вперёд.

В последние годы Россия активно развивает геологоразведку на новых территориях — в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Одновременно ведётся модернизация инфраструктуры добычи и транспортировки, включая проекты «Восток Ойл» и «Сила Сибири-2».

В контексте энергетической стратегии до 2050 года правительство делает ставку на сбалансированное развитие топливно-энергетического комплекса, чтобы сохранить экспортный потенциал и внутреннюю устойчивость. При этом акцент смещается на повышение энергоэффективности и внедрение технологий низкоуглеродной генерации, чтобы обеспечить конкурентоспособность российской энергетики на фоне глобального энергоперехода.