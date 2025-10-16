Ветеран из КНДР потребовал вернуться на родину из Южной Кореи, проведя полжизни в тюрьме

Пожилой ветеран из КНДР, отбывший в южнокорейской тюрьме более 40 лет, настаивает на своём возвращении на родину. Информацию об этом передаёт информационное агентство Yonhap.

Мужчину зовут Ан Хак Сопп, ему исполнилось 95 лет, половину из которых он провёл за решёткой. После освобождения ветеран и его сторонники повторно обратились к правительству Южной Кореи с просьбой вернуть бывшего военного домой, но никакого ответа не последовало. В августе этого года его задержали при попытке самостоятельно пересечь демилитаризованную зону.

«Я поеду через Россию или Китай. Сколько ещё я могу ждать?» — возмутился он.

Его поддержала группа активистов, отправившая официальный запрос в министерство объединения и МИД Южной Кореи. В документе указанно, что сторонники готовы взять на себя расходы за его перевозку, и указали маршрут, по которому Ан Хак Сопп может вернуться домой. Например, через Пекин или Владивосток. В случае отказа они пригрозили устроить акцию протеста в аэропорту.

Ранее сообщалось, что по торговому судну КНДР были открыты предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи. Республику обвинили в том, что её корабль якобы вторглось в воды, нарушив морскую границу между двумя странами.