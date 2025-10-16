Удар по Украине 16 октября стал рекордным по числу выпущенных ракет «Искандер»

Массированный удар по территории Украины, нанесённый российскими силами 16 октября, стал рекордным по числу задействованных оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Об этом сообщил в своём Telegram-канале блогер Егор Гузенко, освещающий ход специальной военной операции.

«Интересный рекорд поставили наши сегодня по баллистике», — отметил он, уточнив, что при ударе было выпущено 26 ракет. Гузенко положительно оценил действия российских подразделений и выразил надежду на дальнейший рост эффективности операций.

Ранее Минобороны России заявило, что удар носил характер возмездия и был направлен по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. По данным ведомства, все цели были поражены.

Что известно об ударе возмездия по Украине 16 октября

Удар сочетал пуски дозвуковых и баллистических ракет вместе с волной ударных дронов. По сводкам Киева, в операциях участвовали сотни беспилотников и несколько десятков ракет, что привело к серьёзным разрушениям энергетической инфраструктуры и перебоям с электроснабжением.

Основной приоритет — объекты газовой и электрической инфраструктуры (газодобыча, распределительные узлы и энергоподстанции). Украинские власти заявляют о прямых попаданиях в ключевые объекты и о необходимости экстренных отключений, чтобы сохранить систему от коллапса. Атаки по энергообъектам уже привели к отключениям в ряде областей, локальным перебоям газоснабжения и угрозам для отопительного сезона — это усиливает риск в преддверии холодов. Украинские власти говорят о необходимости экстренной международной помощи в ПВО и восстановлении энергосетей.