Мужчина отослал девушке сообщение о «счастливом дне» и через минуту умер

В американском штате Невада 25-летний мужчина скончался через несколько минут после того, как отправил своей девушке сообщение о прекрасном настроении. Об этом инциденте сообщает Mirror.

Как сообщается, молодой человек работал уборщиком в казино, где нашёл и выкурил оставленную кем-то сигарету с наркотическими веществами. После отправки рокового сообщения Лордсон почти сразу потерял сознание, а прибывшие медики констатировали смерть от передозировки.

Ранее Life.ru рассказал, что в Саратовской области девятилетний мальчик стал жертвой наркотической зависимости, к которой его пристрастила собственная мать. Ребёнок неоднократно переносил передозировки. В настоящее время он находится в больнице.