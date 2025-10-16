Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 12:54

Мужчина отослал девушке сообщение о «счастливом дне» и через минуту умер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

В американском штате Невада 25-летний мужчина скончался через несколько минут после того, как отправил своей девушке сообщение о прекрасном настроении. Об этом инциденте сообщает Mirror.

Как сообщается, молодой человек работал уборщиком в казино, где нашёл и выкурил оставленную кем-то сигарету с наркотическими веществами. После отправки рокового сообщения Лордсон почти сразу потерял сознание, а прибывшие медики констатировали смерть от передозировки.

Рэпер-зожник TRUEтень впал в кому из-за передозировки
Рэпер-зожник TRUEтень впал в кому из-за передозировки

Ранее Life.ru рассказал, что в Саратовской области девятилетний мальчик стал жертвой наркотической зависимости, к которой его пристрастила собственная мать. Ребёнок неоднократно переносил передозировки. В настоящее время он находится в больнице.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar