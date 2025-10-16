Сектор Газа
16 октября, 13:08

Радиостанция Судного дня передала ещё два загадочных сообщения

Обложка © «Шедеврум»

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «жужжалка», второй раз за сутки передала в эфир два загадочных послания. Об этом сообщает проект, отслеживающий работу станции.

«16.10.25 14:32 по мск НЖТИ 51847 НАРУЧНЫЙ 1512 8503. 16.10.25 15:39 по мск НЖТИ 32626 АМИЛОСКИФ 1362 0715», — говорится в сообщении.

Радиостанция УВБ-76 известна своими загадочными сигналами и кодированными сообщениями. Любители конспирологических теорий активно следят за «жужжанием» и пытаются найти смысл или скрытую информацию в переданных кодах.

Радиостанция Судного дня ранее сегодня уже передала одно загадочное сообщение. В 13:32 по мск прозвучало слово «РЯДОСПАЙ».

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
