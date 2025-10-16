Киев и США обсуждают поставки американского СПГ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov
Украина и Соединённые Штаты рассматривают возможность заключения соглашения о закупке американского СПГ Киевом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Американские и украинские чиновники обсуждают возможность экспорта СПГ из США для удовлетворения энергетических потребностей Украины после российских ударов», — говорится в публикации.
В рамках потенциальной сделки Владимир Зеленский может предложить президенту США Дональду Трампу возможность использования украинской трубопроводной инфраструктуры американскими нефтяными компаниями для экспорта в Словакию и Венгрию. Киев также готов предоставить американским компаниям дешёвое хранение СПГ в своих крупных подземных хранилищах, что может способствовать увеличению его экспорта в другие страны Европы.
Важно отметить, что в статье не уточняется, каким образом планируется осуществлять доставку СПГ на территорию Украины, учитывая, что Чёрное море и его порты регулярно обстреливаются.
Ранее Трамп подтвердил, что собирается встретиться с Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом он сообщил журналистам, возвращаясь из поездки в египетский Шарм-эш-Шейх.
