Узаконенное рабство: В Греции разрешили вводить 13-часовой рабочий день

Парламент Греции одобрил закон, разрешающий устанавливать для сотрудников рабочий день продолжительностью до 13 часов. Сообщение об этом распространено телеканалом Mesogeios TV со ссылкой на итоги голосования депутатов.

Новый трудовой кодекс вызвал острую критику со стороны профсоюзных организаций, которые угрожают масштабными забастовками. Тем не менее, министр труда Ники Керамеос настаивает, что реформа станет важным шагом для стимулирования экономического роста. Она пояснила, что работодатели смогут применять удлинённый график не более 37 дней в году с обязательной доплатой в размере 40% к часовой ставке. По её словам, некоторые работники сами выражали желание трудиться больше при условии повышенного вознаграждения.

Представители профсоюзов категорически не согласны с такой позицией, называя инициативу узаконенным рабством. Они подчёркивают, что психическое и физическое здоровье сотрудников, а также баланс между работой и личной жизнью не могут быть компенсированы денежными выплатами. Критики опасаются, что на практике работодатели будут принуждать персонал к согласию на сверхурочную работу без реального выбора.

Особую актуальность реформа приобретает для сферы услуг, особенно в пик туристического сезона. Новые правила позволят компаниям гибко управлять штатным расписанием без необходимости найма дополнительных сотрудников. При этом греческие СМИ отмечают, что многие жители страны и так вынуждены работать сверхурочно для обеспечения базовых потребностей, поскольку средняя продолжительность рабочей недели в Греции уже превышает среднеевропейские показатели.

Ранее сообщалось, что четыреёхдневная рабочая неделя вряд ли будет введена в России на федеральном уровне. Дело в том, что это не позволит сделать дефицит кадров в ряде отраслей. Однако не исключено, что такую меру могут ввести некоторые работодатели индивидуально.