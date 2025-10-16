Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 октября, 13:16

Samsung не будет выпускать Galaxy S26 Edge из-за низкого спроса на модель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elvard project

Компания Samsung решила не выпускать продолжение смартфона Galaxy S25 Edge, сообщает корейское издание NewsPim. Решение связано с низким спросом на модель, представленную в мае 2025 года, и фактически завершает существование недавно созданной линейки Edge.

В середине мая 2025 года Samsung представила Galaxy S25 Edge с корпусом толщиной всего 5,8 мм и ценой 1100 долларов (около 87 тысяч рублей). Аппарат оснащён 6,7-дюймовым экраном LTPO AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite, двойной камерой 200 и 12 Мп и аккумулятором на 3900 мА·ч.

Согласно актуальным данным инсайдеров, в 2026 году серия флагманских смартфонов Samsung будет состоять из трёх моделей — Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra, без продолжения линейки Edge.

Ранее сообщалось, что после установки обновления One UI 8 владельцы телефонов Samsung массово столкнулись с серьёзными сбоями: устройства зависают на этапе загрузки и становятся непригодными для использования. Обновление сначала вышло в Южной Корее, а затем стало доступно пользователям по всему миру.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Samsung
  • Гаджеты
  • Научпоп
