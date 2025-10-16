Сектор Газа
Трое работников завода получили смертельные ожоги в Новотроицке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / D.Alimkin

На металлургическом заводе в Новотроицке произошло чрезвычайное происшествие, приведшее к гибели трёх человек. В ходе очистки оборудования двое сотрудников подрядной организации и рабочий предприятия получили серьёзные ожоги. Об этом рассказали на официальной странице предприятия в «ВКонтакте».

Пострадавших незамедлительно доставили в медицинское учреждение, однако спасти их жизнь врачам не удалось. Предприятие организовало внутреннее расследование обстоятельств трагедии и заявило о готовности поддержать семьи погибших материально и морально.

Ранее страшный инцидент произошёл в Италии — там винодела раздавил пресс для отжима винограда. Мужчина мыл оборудование, когда пресс неожиданно включился. Он застрял внутри машины, ему не удалось избежать летального исхода.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
