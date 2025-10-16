Ехали на свадьбу: Появились подробности убийства ростовского эндокринолога и её супруга в Армении

Ростовский врач -эндокринолог Марина Айрапетян вместе с мужем Вагой Мартиросяном приехала в Армению на свадьбу к родственникам, где они и стали жертвами нападения местного жителя, повздорившего с соседями. Об этом сообщает SHOT.

По версии следствия, утром в минувшее воскресенье житель Котайкской области повздорил с соседями-супругами по хозяйственным вопросам на земельном участке. Разъярённый мужчина сначала напал на соседей на поле — пожилую пару, убив их вилами, после чего выстрелил в них из зарегистрированного ружья.

Вскоре нападавший бросился бежать и недалеко от села Зовашен увидел припаркованный автомобиль Audi, в котором находились Марина и Вага. Он потребовал ключи от машины, но супруги отказались их отдавать, тогда мужчина расстрелял их и спрятал тела в беседке, после чего скрылся с места происшествия.

Подозреваемого задержали сотрудники МВД Армении, когда он находился в автомобиле убитых супругов. Рядом с ним нашли охотничье ружьё. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.

Ранее Life.ru сообщал, что российские туристы — 44-летняя эндокринолог и её 46-летний супруг — стали жертвами двойного убийства в Армении. Марина Айрапетян была известным врачом и специалистом УЗИ в ростовской клинике «Давинчи», имея 21 год стажа и занимая призовое место в областном рейтинге специалистов. У пары осталась 15-летняя дочь.

