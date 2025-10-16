Еврокомиссия намерена применять жёсткий подход к странам Ближнего Востока для противодействия укреплению их сотрудничества с Российской Федерацией, используя «и кнут, и пряник». Об этом заявила глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас в ходе брифинга, посвящённого презентации новой программы «Пакт для Средиземноморья».

«ЕС поднимает вопрос отношений с Россией, и особенно обхода санкций, в ходе всех контактов со всеми странами Средиземноморья. Конечно, среди наших инструментов есть не только пряник, но и кнут для этой цели», — подчеркнула Калла

Она воздержалась от комментариев по поводу состоявшегося 15 октября визита в Россию президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа, в рамках которого также обсуждалось размещение российских военных баз в арабской республике.

Представленная еврокомиссаром программа представляет собой переработанную версию предыдущих инициатив по сотрудничеству со средиземноморским регионом. Документ предусматривает предоставление государствам Ближнего Востока различных форм помощи и инфраструктурных инвестиций, направленных на укрепление европейского влияния в стратегически важном регионе. К слову, Каллас уже заявляла, что сирийские власти должны потребовать вывода российских воинских контингентов в качестве условия для полноценного диалога с ЕС.

В то время как Кая Каллас ищет способы ограничить взаимодействие стран Ближнего Востока с Россией, глава временного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заявил на встрече с лидером России Владимиром Путиным о стремлении Дамаска к всестороннему возобновлению сотрудничества с РФ. Он подчеркнул важность стабильности в регионе и сообщил о планах Сирии по восстановлению двусторонних связей и представлению «новой Сирии» российской стороне.