Концентрация свинца в популярной марке клавиатуры превышает норму в 315 раз

В обычной компьютерной клавиатуре торговой марки SmartBuy обнаружено превышение допустимой концентрации свинца в 315 раз. Данную информацию передаёт SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, концентрация токсичного металла в образце устройства достигла 315 400 мг/кг, что многократно превосходит нормы технического регламента. Специалисты поясняют, что реальная опасность возникает при чистке, износе или механическом повреждении устройства, когда образуется пыль, содержащая тяжёлый металл. При регулярном вдыхании таких частиц свинец способен накапливаться в организме и оказывать системное негативное воздействие на здоровье человека.

Реакция на данное исследование последовала со стороны Белоруссии. В республике полностью изъяли указанные компьютерные клавиатуры из торгового оборота и ввели запрет на их ввоз на территорию страны. Производителем проблемной продукции является китайская компания, выпускающая бюджетные компьютерные аксессуары.

Ранее сообщалось, что некоторая кухонная посуда может быть опасна при использовании на плите или в духовке, поскольку она выделяет токсичные вещества. В первую очередь это касается пластиковой утвари из меламина, которая выделяет формальдегид.