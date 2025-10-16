«Speak English?» Кикбоксёр-«крестоносец» из Уфы ответил дебоширу на «понятном языке»

Молодой спортсмен из Уфы одним точным ударом нейтрализовал дебошира, который в автобусе оскорблял женщину. Своей версией случившегося с RT поделился сам герой вирусного ролика, набравшего миллионы просмотров.

Спортсмен из Уфы одним ударом «успокоил» дебошира. Видео © Telegram / Башкирия Online

Данис рассказал, что ехал домой с тренировки по кикбоксингу, когда услышал, как пьяный пассажир матом оскорбляет женщину. Поначалу он решил, что ему показалось, но в этот момент получил удар в спину, который был достаточно болезненным. Повернувшись, он увидел перед собой очень крупного мужчины, который спросил его на английском: «Do you speak English?».

Собеседник издания отметил, что не считает себя агрессивным человеком и никогда не провоцирует конфликты первым. Он пояснил, что решил действовать на опережение только после того, как мужчина наклонился к нему и начал угрожать. По словам молодого человека, со здоровьем у нападавшего всё в порядке, он продолжает передвигаться на автобусе. В интернете героя видео прозвали «крестоносцем» из-за поразительного внешнего сходства со средневековым рыцарем.

