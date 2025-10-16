Сектор Газа
16 октября, 13:48

В Киеве задержали экс-руководителя силовых структур и холдинга «Медиа Группа Украина»

Обложка © ТАСС / Str / Zuma

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало Руслана Пахомова — экс-главу правоохранительных органов и медиахолдинга. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах.


Задержание Пахомова произошло возле здания Офиса генпрокурора. Ранее он занимал руководящие посты в правоохранительных органах и медиахолдинге «Медиа Группа Украина», принадлежащем олигарху Ринату Ахметову.

Издание также отмечает, что Пахомов имел связи в силовых структурах и является кумом бывшего заместителя главы Одесской ОВА Сергея Кропивы. Стоит упомянуть, что Пахомов ранее претендовал на пост главы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), но не был отобран.

Ранее сообщалось, что на Украине арестовали депутата Верховной рады, задержанного в Дубае. Имя парламентария не называется. Однако, как пишут украинские СМИ, речь может идти о Фёдоре Христенко.

