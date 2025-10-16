Россиянин, вырубивший пьяного хама, стал звездой соцсетей на Западе. Его прозвали крестоносцем

Парень из Уфы, нокаутировавший пьяного мужчину, сначала прославился в России, а затем стал вирусным на Западе, где его уже сравнивают с крестоносцем, защищающим свои земли.

Русский парень из Уфы стал героем западных соцсетей после нокаута пьяного незнакомца. Фото © Х / Just Me / Stares at Candles

«То, что выглядело как страх...на самом деле было яростью», — пишут пользователи соцсетей.

История началась с того, что к уфимцу приставал подвыпивший мужчина, которого идентифицировали как мигранта. Перепалка длилась всего несколько секунд, после чего молодой человек обезвредил агрессора ударом. В России его похвалили за смелость, а на Западе события получили эпичный размах: в соцсетях его образ стали использовать в мемах, где он представлен как защитник своих земель.

Сам молодой спортсмен из Уфы рассказал, что ехал домой с тренировки по кикбоксингу, когда заметил, что пьяный пассажир оскорбляет женщину в автобусе. Сначала он подумал, что ему показалось, но затем получил удар в спину. Повернувшись, парень увидел крупного мужчину, который на английском спросил: «Do you speak English?». Спортсмен одним точным ударом нейтрализовал дебошира, после чего видео с инцидентом стало вирусным и набрало миллионы просмотров.