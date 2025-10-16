Адвокат рассказал, что грозит стилисту из Петербурга за БДСМ-тимбилдинги
Денис Осипов. Обложка © VK / Денис Осипов
Серьёзные юридические последствия для стилиста из Санкт-Петербурга Дениса Осипова, организовавшего БДСМ-тимбилдинги на своей даче, маловероятны. Адвокат Павел Агиев сообщил, что посетители мероприятий действовали по собственной воле, а сам Осипов и его гости не нарушали общественный порядок, поскольку все происходило на закрытой территории.
«Я думаю, что большинство посетителей были довольны. Если Осипов не занимался организацией проституции или насилием, то уголовного дела не будет», — сказал Агиев в беседе с «Постньюс».
Ранее бывшая сотрудница компании Осипова выступила с обвинениями в адрес одного из корпоративных мероприятий, которое продлилось три недели. Она утверждает, что в рамках тимбилдинга стилист требовал от участников раскрывать свои сексуальные фантазии в конфиденциальной беседе и применять физическое насилие друг к другу с помощью плетей.
