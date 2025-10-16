Адвокат рассказал, что грозит стилисту из Петербурга за БДСМ-тимбилдинги

«Я думаю, что большинство посетителей были довольны. Если Осипов не занимался организацией проституции или насилием, то уголовного дела не будет», — сказал Агиев в беседе с «Постньюс» .

Ранее бывшая сотрудница компании Осипова выступила с обвинениями в адрес одного из корпоративных мероприятий, которое продлилось три недели. Она утверждает, что в рамках тимбилдинга стилист требовал от участников раскрывать свои сексуальные фантазии в конфиденциальной беседе и применять физическое насилие друг к другу с помощью плетей.