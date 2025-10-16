Сектор Газа
16 октября, 14:35

«Зов народа» просит Бастрыкина наказать владельца салона, проводившего «секс-тренинги»

Общественное движение «Зов народа» направило официальное обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием провести тщательную проверку в отношении владельца сети студий красоты Дениса Осипова. Поводом стали шокирующие свидетельства бывших сотрудниц о регулярных домогательствах и избиениях, происходивших во время корпоративных мероприятий. Об этом стало известно Life.ru.

«То, что стало известно о так называемых корпоративах стилиста Осипова, — это преступление», — заявил член Совета движения «Зов Народа» Руслан Шаламов.

Общественник подчеркнул, что, когда владелец бизнеса превращает рабочее пространство в место для удовлетворения своих извращённых фантазий, используя при этом принуждение и угрозы увольнения, это требует немедленного и жёсткого пресечения. По словам Шаламова, рассказы сотрудниц о применении плёток, принуждении к интимным откровениям, сомнительных энергетических практиках и возможном употреблении наркотиков представляют собой прямое нарушение действующего законодательства.

Психотерапевт рассказал о техниках, которым обучал Лесли своих ручных «жопохватов»
Накануне Life.ru сообщил шокирующие подробности тренинга, проведённого для сотрудников сети салонов красоты известным стилистом Денисом Осиповым. Сообщается, что персонал подвергся психологическому и физическому насилию под видом повышения квалификации. Вместо профессиональных навыков в области парикмахерского искусства сотрудники столкнулись с радикальными методами «раскрепощения». Осипов установил экстремальный распорядок дня: подъём в 4 утра и интервальный сон, который он якобы объяснял подготовкой сотрудников ФСБ. После завтрака проводились лекции по соблазнению, основанные на запрещённых в России методиках «секс-коуча» Алекса Лесли.

