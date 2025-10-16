Барецкий анонсировал запуск линейки гробов «Максим Галкин»* за 25 тысяч рублей

Ритуальные агенты в России запустили новую линейку гробов, названную в честь комика Максима Галкина*. О соответствующей инициативе сообщил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в интервью URA.RU.

«Мы запустили линию гробов под названием «Максим Галкин»* — назвали так гроб в честь супруга примадонны Пугачёвой. Надеемся, что он будет пользоваться спросом у клиентов, так как будет недорогим, можно сказать — дешёвым. Без постели и иных ритуальных атрибутов — 20-25 тысяч рублей», — пояснил Барецкий.

Глава ассоциации добавил, что в линейке представлены и более бюджетные модели из сосны ценой 5-10 тысяч рублей. По его словам, даже такие недорогие изделия будут иметь свою особенность — металлический значок на крышке, напоминающий эмблемы премиальных автомобилей. Стас Барецкий резюмировал, что если корабли называют именами людей, то почему бы не назвать так и гроб.

