Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 14:35

Барецкий анонсировал запуск линейки гробов «Максим Галкин»* за 25 тысяч рублей

Стас Барецкий и Максим Галкин*. Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко, © ТАСС / Сергей Бобылев

Стас Барецкий и Максим Галкин*. Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко, © ТАСС / Сергей Бобылев

Ритуальные агенты в России запустили новую линейку гробов, названную в честь комика Максима Галкина*. О соответствующей инициативе сообщил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в интервью URA.RU.

«Мы запустили линию гробов под названием «Максим Галкин»* — назвали так гроб в честь супруга примадонны Пугачёвой. Надеемся, что он будет пользоваться спросом у клиентов, так как будет недорогим, можно сказать — дешёвым. Без постели и иных ритуальных атрибутов — 20-25 тысяч рублей», — пояснил Барецкий.

Глава ассоциации добавил, что в линейке представлены и более бюджетные модели из сосны ценой 5-10 тысяч рублей. По его словам, даже такие недорогие изделия будут иметь свою особенность — металлический значок на крышке, напоминающий эмблемы премиальных автомобилей. Стас Барецкий резюмировал, что если корабли называют именами людей, то почему бы не назвать так и гроб.

Дети Галкина* и Пугачёвой могут остаться без паспортов РФ, но пойдут служить в ЦАХАЛ
Дети Галкина* и Пугачёвой могут остаться без паспортов РФ, но пойдут служить в ЦАХАЛ

Ранее в России предложили уже наконец лишить пенсионных выплат Аллу Пугачёву. По словам активистов, творческие работники, выбравшие эмиграцию, не должны получать денежные средства от государства, которое они оставили.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Включён в списки иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Стас Барецкий
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar