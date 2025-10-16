Кто муж, кто жена? Супруги из Китая прославились благодаря одинаковой внешности

Супруги Лян Цайюй и Хэ Сяньшэн из города Дунгуань в провинции Гуандун стали вирусными в китайских соцсетях после того, как пользователи обратили внимание на их поразительное сходство. Видео в соцсети Douyin с их участием собрало сотни тысяч лайков.

Китайская пара стала звездой соцсетей из-за поразительного сходства. Видео © Douyin / 东莞日报-东莞+

Пара познакомилась на свидании вслепую и поженилась через полгода. После свадьбы они открыли лавку традиционных трав и начали продвигать её с помощью коротких видео. Необычное сходство супругов привлекло внимание аудитории: они снимают шутливые ролики, надевая похожие парики, а в некоторых видео жена даже красит мужа, шутя, что «теперь стали сестрами».

Лян Цайюй призналась, что они работают, едят и отдыхают рядом, поэтому и слились в одно лицо. Их аккаунт набрал более 20 тыс. подписчиков, а поклонники даже советуют им сделать ДНК-тест, чтобы убедиться, что они не родственники.

Ранее в соцсетях обсуждались вопросы семейных ролей и причин разводов, среди которых называли нежелание брать ответственность, отсутствие диалога и уважения. Муж в христианском браке должен быть лидером, но не диктатором: его роль заключается в служении семье, готовности ставить благо жены выше личных интересов, духовном руководстве, заботе о материальном обеспечении и вдохновении примером, а не принуждением.