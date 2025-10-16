От ничьей с Англией на Евро-2016 до рекорда Овечкина: Россияне назвали 100 лучших новостей десятилетия

К десятилетию платформы «Дзен» россияне выбрали 100 наиболее вдохновляющих и значимых событий последних десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Платформа «Дзен» празднует 10-летний юбилей. Видео © Предоставлено Life.ru

В подборку вошли спортивные достижения, технологические прорывы, культурные и научные события, успехи в образовании и здравоохранении, важные государственные решения и вдохновляющие истории из жизни страны. Итоговый список был составлен на основе опроса более чем двух тысяч респондентов из разных регионов России.

Среди наиболее положительных событий россияне выделили ничейный результат матча сборной России с Англией на Евро-2016, попадание десяти российских университетов в топ-50 рейтинга вузов БРИКС в 2017 году, победу российской хоккейной команды на Олимпийских играх 2018 года, выход национальной футбольной сборной на Евро-2020, запуск газопровода «Турецкий поток» в 2020 году, полёт Юлии Пересильд и Клима Шипенко на Международную космическую станцию для съёмок фильма в 2021 году, снятие ковидных ограничений в 2022 году, победу россиянки в конкурсе «Миссис Вселенная» в 2023 году, мировой рекорд Олега Кононенко по времени пребывания на орбите в 2024 году и достижение Александра Овечкина — 895-го гола в НХЛ в 2025 году.

Сегодня на Дзене публикуют материалы более 4,9 тыс. российских СМИ, среднее время чтения новостей за десятилетие увеличилось с 7 до 10 минут, а пик активности приходится на утренние часы — с 6:00 до 9:00. Рекордным по количеству публикаций стал 2024 год, а самой читаемой новостью оказалась информация о выборах президента России. Наибольший интерес вызывают темы политики, происшествий, спорта, мировых событий, шоу-бизнеса и экономики, чаще всего новости читают в Москве и Московской области.