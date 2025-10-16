Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 14:41

CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов, но есть нюанс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / itzyzhot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / itzyzhot

Решением Спортивного арбитражного суда (CAS) была удовлетворена апелляция Федерации настольного тенниса России (ФНТР) в споре с Европейским союзом настольного тенниса (ETTU). Об этом стало известно из сообщения юридической компании SILA International Lawyers в Telegram-канале.
В 2022 году, после начала российской СВО на Украине, ETTU отстранил спортсменов из России и Белоруссии. CAS же установил, что это решение было дискриминационным, нарушающим принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные в уставе ETTU и Олимпийской хартии. Однако, суд уточнил, что данное решение применимо исключительно к настольному теннису.

Стоит отметить, это решение стало первым в своем роде, когда судьи поддержали российских спортсменов.

Дегтярёв: ОИ-2026 должна стать последней для россиян в нейтральном статусе
Дегтярёв: ОИ-2026 должна стать последней для россиян в нейтральном статусе

Ранее стало известно, что МОК рассмотрит восстановление Олимпийского комитета России в декабре. По словам министра спорта Михаила Дегтярёва, перспективы восстановления статуса существуют.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Санкции против России
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar