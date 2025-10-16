CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов, но есть нюанс

Решением Спортивного арбитражного суда (CAS) была удовлетворена апелляция Федерации настольного тенниса России (ФНТР) в споре с Европейским союзом настольного тенниса (ETTU). Об этом стало известно из сообщения юридической компании SILA International Lawyers в Telegram-канале.

В 2022 году, после начала российской СВО на Украине, ETTU отстранил спортсменов из России и Белоруссии. CAS же установил, что это решение было дискриминационным, нарушающим принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные в уставе ETTU и Олимпийской хартии. Однако, суд уточнил, что данное решение применимо исключительно к настольному теннису.

Стоит отметить, это решение стало первым в своем роде, когда судьи поддержали российских спортсменов.

Ранее стало известно, что МОК рассмотрит восстановление Олимпийского комитета России в декабре. По словам министра спорта Михаила Дегтярёва, перспективы восстановления статуса существуют.