Вооружённые силы Украины при поддержке британских спецслужб могут предпринять попытку атаковать российские корабли и портовую инфраструктуру. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Директор ФСБ [Александр] Бортников заявил, что Англия уже в открытую, не стесняясь, угрожает РФ различными террористическими актами. Последнее заявление касалось того, что они планируют использовать пловцов», — пояснил Липовой.

Генерал-майор отметил, что Великобритания создала на территории Украины сеть диверсионных центров, где осуществляется подготовка боевых пловцов, операторов безэкипажных катеров и других специалистов для проведения диверсионных актов.

Липовой подчеркнул, что российские спецслужбы целенаправленно отслеживают подобные объекты на украинской территории. По словам генерала, эти центры подготовки рассматриваются как законные военные цели для Воздушно-космических сил и ракетных войск Российской Федерации. Он добавил, что ВС России методично уничтожают выявленные объекты с применением авиации, ракетных комплексов и артиллерийских систем.

Ранее глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что руководство и спецслужбы Великобритании несут непосредственную ответственность за препятствование мирным переговорам по Украине. Он отметил, что ещё в марте 2022 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон определил позицию Лондона, дав указание украинской стороне продолжать военные действия.