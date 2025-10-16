Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 октября, 15:07

Рособрнадзор анонсировал даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Рособрнадзор анонсировал предварительные даты проведения ЕГЭ в 2026 году. Основная волна экзаменов намечена на период с 1 июня по 9 июля, а дополнительный этап пройдёт с 4 по 25 сентября.

«В соответствии с проектом проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного периода — с 1 июня по 9 июля, дополнительного периода — с 4 по 25 сентября», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, в 2026 году ОГЭ для девятых классов будет проводиться в три этапа: досрочный (21 апреля - 18 мая), основной (2 июня - 6 июля) и дополнительный (3 - 25 сентября). Рособрнадзор также проинформировал о возможности пересдачи одного из предметов ЕГЭ 8 и 9 июля 2026 года для выпускников текущего года.

В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре
Ранее в Госдуме предложили дать школьникам право на пересдачу ЕГЭ по нескольким предметам. Парламентарии уверены, что нынешние правила проведения экзамена несправедливы, поскольку позволяют пересдать лишь один предмет.

Наталья Демьянова
