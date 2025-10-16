В амазонских джунглях Эквадора нашли «капсулу времени» возрастом 112 млн лет

Учёные из Барселонского университета совершили удивительное открытие: в восточной части Эквадора они нашли залежи янтаря, которому более 112 миллионов лет. Внутри камня сохранились невероятно ценные фрагменты древней экосистемы мелового периода — от окаменелых насекомых до паутины. Исследование было опубликовано в журнале Communications Earth & Environment, и оно проливает свет на древние леса, населённые множеством живых существ.

Два типа янтаря — один из которых образовался под землёй, а другой — на поверхности, дают учёным уникальную возможность изучить, как менялись природные процессы. Из 60 исследованных образцов 21 оказался особенно ценным, так как содержал включения — останки насекомых, таких как мухи, жуки и осы, а также редкую окаменевшую паутину.

Но это ещё не всё: анализ окружающих камней показал наличие пыльцы и споров растений, что позволило учёным воссоздать климат и флору региона. Оказалось, что 112 миллионов лет назад на территории будущего Эквадора был тёплый и влажный хвойный лес, где царили смолообразующие растения — именно они и создали янтарь, запечатлевший остатки жизни тех времён.

Учёные подчёркивают, что янтарь действует как своего рода «палеонтологический фотокамера» — он мгновенно захватывает мягкие ткани, которые редко сохраняются в обычных осадочных породах. Благодаря этому драгоценному материалу учёные могут глубже понять ранние этапы эволюции живой природы и восстановить картину древних экосистем, исчезнувших миллионы лет назад.

