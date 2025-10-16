Депутат ЗакСа узнал, какой продукт «съедает» больше всего денег из бюджета петербуржца

По данным Петростата, основу питания жителей Санкт-Петербурга составляют молочные продукты, яйца, овощи, мясо, сахар, сладости и рыба. Наибольшую долю в расходах на продукты занимает мясо, на которое петербуржцы тратят в среднем 3,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник», ссылаясь на статистику за 2024 год, с которой ознакомился депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.

В топ-5 самых потребляемых продуктов также входят молочные продукты (301 кг), яйца (249 шт.), овощи (108 кг), сахар и кондитерские изделия (22 кг), а также рыба (16 кг). Ежемесячные траты на молочные продукты составляют 2,4 тыс. рублей, на хлеб – 1,9 тыс. рублей, на овощи – 1,5 тыс. рублей, а на рыбу – 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить использование пальмового масла в производстве продуктов питания, в том числе предназначенных для детей. Помимо этого, предлагается разработка программ по развитию молочного и мясного животноводства в России.