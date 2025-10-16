Международные резервы России обновили исторический максимум, превысив $729 млрд

Банк России сообщил, что международные резервы страны достигли рекордного уровня в 729,5 миллиарда долларов. За период с 3 по 10 октября их объём увеличился на 1%.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 10 октября 2025 года составили 729,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 7,0 млрд долларов США в основном из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении от регулятора.

По информации ЦБ, на 3 октября 2025 года международные резервы России составили 722,5 миллиарда долларов. В течение прошлого года их объём увеличился на 1,8%, что позволило на начало текущего года достичь 609,1 миллиарда долларов.

Ранее в ЦБ заявили о плавном выходе российской экономики из перегрева. Зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая перед депутатами Госдумы, заверил, что происходящее полностью укладывается в рамки макропрогноза ЦБ.