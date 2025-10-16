Сектор Газа
16 октября, 16:12

20 тонн куриного филе из Казахстана не пропустили через границу в Саратовской области

Обложка © Telegram / Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям

На границе в Саратовской области, в пункте пропуска «Озинки», задержали крупную партию мяса птицы из Казахстана. Почти 20 тонн замороженного куриного филе пытались ввезти в Россию с нарушениями ветеринарных правил.

Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, при проверке выяснилось несоответствие веса груза заявленному в документах, а также расхождения в товарно-транспортной накладной и ветеринарном сертификате. Кроме того, товар перевозили с нарушением температурного режима.

«Подобная перевозка является несоблюдением ветеринарных требований Таможенного союза. Перевозчику выдан акт о возврате груза», — говорится в сообщении ведомства.

Наталья Демьянова
