16 октября, 16:39

Жену директора строительной компании в Петербурге арестовали по делу о хищении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /E. O.

Жена генерального директора строительной компании «ЦКС» Анатолия Гончарова была арестована по уголовному делу о мошенничестве при строительстве жилых домов. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, уточнив, что женщина являлась одним из учредителей фирмы и участвовала в распоряжении финансами.

По версии следствия, компания заключала договоры на строительство жилых домов по индивидуальным проектам, но не выполняла взятые обязательства и не возвращала денежные средства заказчикам. Общая сумма причинённого ущерба превышает 600 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Прежде по этому же делу были арестованы сам генеральный директор Анатолий Гончаров и его родной брат Андрей, занимавший в компании должность директора по строительству. Все фигуранты, включая задержанную супругу руководителя компании, в настоящее время содержатся под стражей по решению суда. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее на шесть лет тюрьмы осудили генерального директора компании «Комплексные системы» Олега Чекрышева. Его признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он совершил противоправные действия при исполнении государственного контракта на поставку комплексов разминирования «Аракс» для Росгвардии.

