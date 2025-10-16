Сектор Газа
16 октября, 16:41

В Казани задержали мужчину, расстрелявшего пассажира в автомобиле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising

В Казани на перекрёстке улиц Тэцевской и Копылова произошло резонансное происшествие. 40-летний житель столицы Татарстана вышел из своего автомобиля «Москвич» и три раза выстрелил из травматического пистолета прямо в другого мужчину, находившегося в салоне машины. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

В Татарстане мужчина открыл стрельбу по пассажиру. Видео © Telegram/ Происшествия Татарстан

По свидетельствам очевидцев, пострадавший получил ранения в область груди, живота и лица. Сразу же после инцидента сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и оказали медицинскую помощь потерпевшему. Подозреваемый задержан.

Ранее в Татарстане сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огнестрельное оружие для задержания вооружённой ножом женщины, угрожавшей прохожим. По их словам, тридцатилетняя местная жительница вела себя неадекватно: бегала с холодным оружием, прокалывала автомобильные шины и пыталась нападать на людей.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

