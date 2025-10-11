Валдайский форум
11 октября, 16:58

В Махачкале покупатель прострелил ногу продавцу, узнав правду о купленной иномарке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Patrick Daxenbichler

В Махачкале произошло вооружённое столкновение между двумя мужчинами, связанное с продажей автомобиля. Инцидент случился после того, как покупатель обнаружил, что приобретённая Toyota Camry ранее побывала в аварии, хотя продавец гарантировал обратное.

Стрельба в Махачкале. Фото © Telegram /Baza

По информации Telegram-канала Baza, стороны первоначально договорились о частичном возврате денежных средств, однако продавец не выполнил обязательства и прекратил общение. Это спровоцировало покупателя на радикальные действия — он выследил обидчика и произвёл выстрел из пистолета, ранив его в ногу. После огнестрельного ранения между мужчинами завязалась физическая борьба. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции прекратили драку и задержали участников инцидента.

Ранее стрельба произошла в школе №1 села Унцукуль в Дагестане. В результате пострадало три человека, состояние одного из участников конфликта оценивалось, как тяжёлое. Поводом послужила ссора в интернете. Один из фигурантов при встрече достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
