В Махачкале покупатель прострелил ногу продавцу, узнав правду о купленной иномарке

В Махачкале произошло вооружённое столкновение между двумя мужчинами, связанное с продажей автомобиля. Инцидент случился после того, как покупатель обнаружил, что приобретённая Toyota Camry ранее побывала в аварии, хотя продавец гарантировал обратное.

По информации Telegram-канала Baza, стороны первоначально договорились о частичном возврате денежных средств, однако продавец не выполнил обязательства и прекратил общение. Это спровоцировало покупателя на радикальные действия — он выследил обидчика и произвёл выстрел из пистолета, ранив его в ногу. После огнестрельного ранения между мужчинами завязалась физическая борьба. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции прекратили драку и задержали участников инцидента.